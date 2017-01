Ciara en Future treffen omgangsregeling zoon

ANP Ciara en Future treffen omgangsregeling zoon

ATLANTA - De Amerikaanse zangeres Ciara en haar ex-verloofde Future hebben de strijdbijl begraven. Ze zijn het eens over een omgangsregeling voor hun tweejarige peuter Future Zahir Wilburn.

Door ANP - 18-1-2017, 22:51 (Update 18-1-2017, 22:51)

Volgens bronnen van TMZ houdt Future het ouderlijk gezag over het kind, al zal het jongetje meestentijds bij zijn moeder wonen. Vader Future is vaak op tournee, maar als hij terug is in Atlanta kan hij tijd doorbrengen met zijn zoon.

Volgens de bronnen willen Ciara en Future het hoofdstuk sluiten en doorgaan met hun levens. Ciara is vorig jaar getrouwd met American football-speler Russell Wilson.