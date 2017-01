Chef'Special presenteert album in Patronaat

HILVERSUM - Chef'Special presenteert het nieuwe album Amigo in maart met twee liveoptredens in het Patronaat in Haarlem. Het nieuwe album verschijnt op 3 maart. Op 10 en 11 maart speelt de band hun materiaal live in Haarlem. Dat maakte zanger Joshua Nolet woensdag bekend op 3FM.

Het album Amigo is de opvolger van Passing Through dat in 2014 de eerste plek in de Nederlandse albumcharts veroverde en de hit In Your Arms voortbracht. De single Amigo van het nieuwe album kwam al in augustus uit.

Afgelopen zomer verzorgde Chef'Special het voorprogramma tijdens de Amerikaanse tournee van het duo Twenty One Pilots. Van mei tot augustus speelden ze in 47 arena's in de Verenigde Staten. Joshua: ''Waar konden we na zoveel reizen beter de release van Amigo vieren dan in onze hometown."