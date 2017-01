Amsterdam vernoemt brug naar Rita Reys

AMSTERDAM - Rita Reys krijgt een brug in Amsterdam. De in 2013 overleden jazzzangeres is een van de negen bekende Nederlanders die een brug krijgen in de hoofdstad, meldt Het Parool.

De Rita Reysbrug ligt in Nieuw Sloten, bij de Chet Bakerstraat en de Duke Ellingtonstraat. Vanwege Reys’ staat van dienst wijkt Amsterdam af van de regel dat pas vijf jaar naar haar dood iets naar haar mag worden vernoemd.

Ook jazzpianiste Pia Beck, zeilster Conny van Rietschoten, filosoof Karl Popper, schrijver Piet Bakker (van Ciske de Rat) en zangeres Bessie Smith worden vereerd. Amsterdam is bezig om meer dan 1300 bruggen in de stad een naam te geven.