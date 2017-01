Tineke de Nooij peinst niet over pensioen

AMSTERDAM - Dat Tineke de Nooij donderdag de Marconi Oeuvre Award in ontvangst mag nemen, betekent niet dat ze denkt aan stoppen. “Geloof me, ik ben nog lang niet uitgeteld”, zegt de 75-jarige Tineke in het AD.

Door ANP - 18-1-2017, 8:44 (Update 18-1-2017, 8:44)

“De muziek, die blijft veranderen, het contact met de mensen, de luisteraars, ik ga door tot ik erbij neerval.” Dat ze tijdens het RadioGala de Marconi Oeuvre Award krijgt, vindt Tineke ‘fantastisch’. “Ik verheug me enorm op het gala en ben hartstikke trots op deze award, die natuurlijk niet de aanleiding mag zijn voor mensen om te denken: hou er nu maar eens mee op.”

Speciaal voor het RadioGala kwam Tineke eerder terug van haar vakantie in Zuid-Afrika. “Ik dacht: het zal me toch niet gebeuren dat mijn collega’s leuk feestvieren en ik hier in Afrika in mijn dooie eentje op een berg zit. Dus ik kom graag eerder terug. Dit is once in a lifetime. Daar moet ik bij zijn.”