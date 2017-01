Rick Engelkes is klaar voor nieuwe liefde

AMSTERDAM - Rick Engelkes hoopt in 2017 weer vlinders in zijn buik te krijgen. “Ik zou graag weer een liefde in mijn leven willen”, zegt de theaterproducent en acteur, die bijna vier jaar geleden definitief brak met zijn ex Annemarie, in De Telegraaf.

Door ANP - 18-1-2017, 8:07 (Update 18-1-2017, 8:07)

Rick heeft zijn oog nog niet op iemand laten vallen. “Maar het feit dat ik er weer voor open sta, is natuurlijk een begin. Ik hoop dat 2017 voor mij ook het jaar van de liefde wordt.”

De laatste jaren had Rick vanwege de afwikkeling van zijn scheiding en de economische crisis die ook theaterland trof geen tijd voor de liefde. “Ik ben eigenlijk alleen maar gefocust geweest om alles goed te regelen met de kinderen en met mijn werk. Alles loopt nu weer zoals het moet, ik merk bij mezelf dat ik weer opensta voor iets nieuws.”