ANP Anna Speller op roze wolk door zwangerschap

AMSTERDAM - Anna Speller bevindt zich op een roze wolk nu ze al 4,5 maand zwanger is. ''Ik ben al op de helft'', vertelt ze. ''Ik stond in december in de Heineken Music Hall met K-otic al zwanger op het podium. Ik kon nog net in mijn pakje. Mensen vroegen al aan me of ik soms zwanger was."

Door ANP - 17-1-2017, 22:59 (Update 17-1-2017, 22:59)

De 32-jarige Anna, ook bekend als deelneemster aan Expeditie Robinson, heeft sinds vorig jaar zomer een relatie met Jesse. Ze leerde hem kennen via Facebook. ''Het is het verhaal van de prins die me heeft gevonden'', vertelt Anna aan Shownieuws. "Op aanraden van zijn broer en schoonzus stuurde hij me een bericht via Facebook. Een half jaar later heb ik dat bericht beantwoord. Ik dacht 'wat kan mij het schelen, ik ga gewoon een keer daten'. En nu krijgen we een baby. We zijn op een gegeven moment gewoon op ons gevoel afgegaan, we gaan er gewoon voor."

De aanstaande moeder voelt zich goed. ''Ik ben echt een van de gelukkigen die op een roze wolk zit als zwangere vrouw. Ik geniet ervan."