Vier nieuwe films over detective Martin Beck

STOCKHOLM - Er komen vier nieuwe afleveringen van de Zweedse detectiveserie rond Martin Beck. De reeks wordt in ons land uitgezonden door KRO-NCRV. Volgens Aftonbladet beginnen de opnamen al binnen enkele weken.

Door ANP - 17-1-2017, 22:32 (Update 17-1-2017, 22:32)

Net zoals in de vorige afleveringen speelt Peter Haber weer de hoofdrol. Kristoffer Hivju doet ook weer mee als Steinar Hovland. In februari worden de vier afleveringen opgenomen. In Zweden worden ze in 2018 uitgezonden. Nederlandse fans van Martin Beck moeten nog geduld hebben. Bij ons loopt seizoen vijf nog.

Martin Beck is een creatie van het beroemde Zweedse schrijversduo Maj Sjöwall en Per Wahlöö.