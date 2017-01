Patricia Paay getrouwd in Hoofddorp

HOOFDDORP - Patricia Paay (67) heeft dinsdag haar jawoord gegeven aan haar nieuwe liefde Robbert Hinfelaar (32). Het huwelijksfeest is in een partycentrum in Hoofddorp. Volgens het AD draagt de diva op het huwelijksfeest een andere jurk dan de japon die ze uitkoos in het TLC-programma Say Yes To The Dress.

Door ANP - 17-1-2017, 21:46 (Update 17-1-2017, 21:46)

Aanvankelijk had Patricia een bijzondere jurk uitgekozen die niet spierwit is. Ze zocht een ingetogen jurk voor haar intieme bruiloft, maar koos in het TLC-programma een bruidsjurk die over-the-top was. Op foto's op de website van het AD is te zien dat Patricia toch van gedachten is veranderd, want in plaats van de off-white barokcreatie met brons en koper droeg ze op het huwelijksfeest een witte off shoulder-jurk van kant.

Patricia en Robbert zijn getrouwd tijdens een ceremonie in besloten kring. Dinsdagavond is in Hoofddorp nog een feest met zeventig gasten.