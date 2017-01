Martijn Krabbé blijft tot 2022 bij RTL

HILVERSUM - Martijn Krabbé heeft dinsdag een nieuw vijfjarig contract getekend bij zijn werkgever RTL. De 48-jarige presentator is al ruim twintig jaar een van de belangrijke gezichten van RTL en blijft dat tot 2022.

Door ANP - 17-1-2017, 19:38 (Update 17-1-2017, 19:38)

Martijn: "Ik ben erg trots en blij dat ik voor vijf jaar bijgetekend heb. RTL is enorm in ontwikkeling en we gaan samen bouwen aan een toekomstbestendig bedrijf. Daar wil ik graag deel van uitmaken. Het mooiste is dat ik dat ga doen met een fijne club mensen. Ik kijk er naar uit om nog veel mooie programma’s te produceren en te presenteren. Genoeg uitdagingen!”

Erland Galjaard, programmadirecteur RTL: "Martijn is al meer dan twintig jaar werkzaam voor ons en tv maken en televisieprogramma’s presenteren zit in zijn DNA. Van grote liveshows, programma’s met maatschappelijke thema’s tot culinaire programma’s, het past hem allemaal. Martijn is een ongekend talent waar wij nog vijf jaar mee mogen samenwerken en van kunnen genieten."

Martijn Krabbé begon zijn carrière bij RTL in de jaren negentig met het presenteren van de Postcode Loterij Recordshow. Ook presenteerde hij nog vele andere succesvolle programma’s zoals In Holland Staat Een Huis, Herman & Martijn: Op De Proef Gesteld, X Factor en Big Brother IV. In 2015 won Martijn Krabbé een TV-Beeld voor beste presentator. Tevens is de ambassadeur van de Nationale Postcode Loterij incidenteel te zien als acteur. Zo had hij de hoofdrol in de RTL 4-serie De man met de hamer. Momenteel presenteert hij bij RTL 4 The voice of Holland en The Voice Kids. Bij RTL 5 is hij binnenkort weer te zien als jurylid van Idols.