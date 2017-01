Relatie boerin Bertie en Helderse Esther gestrand

RENESSE - Boerin Bertie en Esther zijn uit elkaar. De twee bleken meer vriendinnen dan geliefden, zo staat op de site van Boer zoekt vrouw, het programma waarin de twee elkaar in 2014 vonden.

Door ANP - 17-1-2017, 15:56 (Update 17-1-2017, 16:32)

"We hebben echt geprobeerd om er samen wat van te maken op de boerderij. Esther heeft veel moeten opgeven om bij mij te komen wonen en we hebben ons stinkende best gedaan, maar Esther was samen met mij niet gelukkiger ­dan alleen", aldus Bertie, die vorige maand nog Expeditie Robinson wist te winnen. "En als mijn vriendin niet gelukkig is, ben ik het ook niet."

Esther vertrok kort voor de feestdagen naar haar oude huis in Den Helder om te kijken of ze Bertie en de boerderij zou missen maar dat bleek niet zo te zijn. "Daarom hebben we deze week de knoop doorgehakt en besloten zonder elkaar verder te gaan", zegt Esther.

De relatie tussen Bertie en Esther liep kort na afloop van Boer zoekt vrouw ook al spaak, toen vanwege de gekte rond het programma. Daarna vonden ze elkaar weer. In mei vorig jaar gingen de twee samenwonen.