ANP Dennis: liefdesscène met Susan heel vertrouwd

HOOFDDORP - Dennis van de Ven vond het niet vreemd om een liefdesrelatie te spelen met zijn ex Susan Visser voor het nieuwe seizoen van Smeris. De acteur had er totaal geen moeite mee.

Door ANP - 17-1-2017, 13:18 (Update 17-1-2017, 13:18)

"Veel mensen vragen of dat niet ongemakkelijk is, omdat we in het echt ook iets hebben gehad", zegt Dennis in Veronica Magazine. "Maar ik vind het juist heel vertrouwd."

Dennis en Susan hadden tussen 2010 en 2011 een relatie. Die strandde omdat de twee er naar eigen zeggen meer van hadden verwacht.

Het derde seizoen van Smeris begint zondag.