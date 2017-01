Jamiroquai hint op comeback

LONDEN - Het lijkt erop dat de band Jamiroquai een comeback gaat maken. Sinds maandag circuleert op internet een 22 seconden durende teaser onder de noemer Automaton Transmission 001. Het is volgens Britse media de voorbode voor een achtste album.

Door ANP - 17-1-2017, 10:28 (Update 17-1-2017, 10:28)

"Coming to a planet near you", luidt de boodschap op het Twitteraccount van Jamiroquai. Verdere details blijven vooralsnog uit.

Het laatste album van Jamiroquai, Rock Dust Light Star, stamt alweer uit 2010.