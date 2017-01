'Holliday cancelde inauguratie na bedreiging'

LOS ANGELES - Zangeres Jennifer Holliday heeft haar optreden tijdens de inauguratie van Donald Trump afgezegd, omdat zowel zijzelf als haar familie met de dood werden bedreigd. Dat meldt TMZ.

De Tony- en Grammy-winnares maakte zondag bekend dat ze toch niet zou optreden bij de ceremonie aankomende vrijdag, omdat ze de LGBT-gemeenschap niet voor het hoofd wilde stoten. Bronnen van TMZ melden nu echter dat toen haar management die beslissing bekendmaakte bij de organisatie achter de inauguratie, die zorg niet eens werd uitgesproken. De enige redenen die daarbij werden genoemd, waren de bedreigingen aan het adres van Jennifer en haar familie.

Een woordvoerder van de zangeres liet aan de site weten dat haar afzegging het resultaat is van zowel de LGBT-overwegingen, als de bedreigingen. "Ze was niet bang om op te treden. Ze wilde niet dat haar familie risico liep en ze wilde de homogemeenschap niet beledigen, die was erg verontwaardigd dat een voormalige medestander zou optreden voor Donald Trump."

Maandag gaf ook de Bruce Springsteen coverband B-Street Band aan ondanks een eerdere aankondiging niet te komen spelen tijdens de inauguratie. De muzikanten gaven als reden op dat ze het bij nader inzien toch niet respectvol vonden jegens The Boss om op te treden voor een presidentskandidaat over wie Springsteen zich vaak hard en negatief heeft uitgelaten.