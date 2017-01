Zoon voor acteur Armie Hammer

LOS ANGELES - Armie Hammer is zondag vader geworden van een zoon. Dat heeft zijn woordvoerder bevestigd aan E!.

Door ANP - 17-1-2017, 3:00 (Update 17-1-2017, 3:00)

Het is het tweede kind voor The Man from U.N.C.L.E.-acteur en zijn vrouw Elizabeth Chambers. Eind 2014 werden zij ouders van dochter Harper. Het stel trouwde in 2010 en is eigenaar van twee bakkerijen in Texas, die Elizabeth runt.

Hoe de nieuwe spruit heet, is nog niet bekend. Grappen over de naam van zijn tweede kind zorgden ervoor dat Armie eind september in de talkshow van Jimmy Kimmel per ongeluk de sekse van de baby onthulde. De acteur speculeerde toen dat hij zou kiezen voor Jack, waardoor de volledige naam van het kind Jack Hammer, Engels voor drilboor, zou zijn. Ook Michael Charles was een optie, grapte Armie, zodat zijn zoon M.C. Hammer zou heten.