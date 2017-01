VPRO maakt podcast van Mannen van de Radio

HILVERSUM - De VPRO heeft alle afleveringen van De Mannen van de Radio als podcast op zijn website geplaatst. De iconische radiosketches van Hans Teeuwen en Pieter Bouwman zijn al enige tijd niet meer op cd verkrijgbaar. Op verzoek van Bouwman heeft de VPRO nu al het materiaal online beschikbaar gemaakt voor de fans.

De twee cabaretiers verzorgden tussen 1995 en 1997 met grote regelmaat een absurdistische, geïmproviseerde radiosketch in het programma De Avonden. De gesprekken gingen over de meest uiteenlopende onderwerpen, van Jezus tot Jaap Stobbe en van aubergines tot Mariska Veres. “Niet zelden kwam er ook een glaasje wijn bij kijken”, aldus Bouwman.

De makers worden nog steeds veel aangesproken op de sketches, vertelt hij. “De Mannen van de Radio heeft zich ontpopt tot een soort culthit. Het zijn vrij tijdloze gesprekken die door de nieuwe generatie net zo hard worden omarmd.” In totaal gaat het om ‘tussen de 15 en 20 uur’ aan materiaal. Eind jaren negentig verscheen er wel een dubbel-cd met de 26 beste sketches, maar deze is geheel uitverkocht.

Een terugkeer van De Mannen van de Radio sluit Bouwman overigens uit. “We zaten op dat moment samen in een waanzinnige flow”, omschrijft hij. “Je moet niet proberen die tijden te laten herleven. Maar het is ontzettend leuk dat er zoveel bewaard is gebleven en dat mensen er nog steeds van genieten.”