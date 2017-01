België herdenkt Toots Thielemans met munt

ANP België herdenkt Toots Thielemans met munt

BRUSSEL - De in augustus overleden jazzmuzikant en componist Toots Thielemans wordt binnenkort geëerd met een Belgische munt. De Koninklijke Munt van België heeft maandag bekendgemaakt wat komend jaar de thema's worden van de negen nieuwe herdenkingsmunten die worden uitgebracht.

Door ANP - 16-1-2017, 16:54 (Update 16-1-2017, 16:54)

Thielemans wordt vereeuwigd op een zilveren muntstuk van 20 euro. De eerste slag van de munt staat gepland op 30 januari.

Behalve Thielemans krijgen ook de vijftig jaar terug overleden kunstenaar René Magritte, strippersonage Guust Flater en de legendarische held Tijl Uilenspiegel hun eigen munt. Voor die laatste is gekozen omdat het 150 jaar geleden is dat de roman over hem werd gepubliceerd. Ook het Verdrag van Maastricht, dat 25 jaar geleden werd gesloten, en de 50e verjaardag van de eerste harttransplantatie worden gememoreerd met een speciaal muntstuk.

Toots Thielemans werd wereldberoemd met zijn mondharmonicaspel, onder meer voor de soundtrack van de film Turks Fruit.