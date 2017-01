Ook Belgische scholieren kunnen naar Fataal

ANP Ook Belgische scholieren kunnen naar Fataal

AMSTERDAM - De zinloosgeweldfilm Fataal gaat de grens over. De Nederlandse film van de negentienjarige regisseur Jesse Bleekemolen is vanaf februari ook in België te zien. Dat maakte distributeur JSB Productions maandag bekend.

Door ANP - 16-1-2017, 13:12 (Update 16-1-2017, 13:12)

Ook Belgische scholen willen de film over een twintiger die slachtoffer wordt van zinloos geweld vertonen. Vooralsnog zijn er bij onze zuiderburen acht bioscopen die meedoen aan de scholentour van Fataal, mogelijk komen er daar nog meer bij.

In Nederland is de film sinds december onderdeel van een landelijke scholencampagne. Middelbare scholieren zien Fataal in de bioscoop tegen een gereduceerd tarief. Bij de vertoning hoort een lespakket van de Stichting Tegen Zinloos Geweld, bekend van de lieveheersbeestjesactie.

13.220 Nederlandse jongeren hebben de film gezien of gaan die de komende maanden zien. De scholentour van Fataal zou aanvankelijk tot eind deze maand lopen, maar is inmiddels verlengd tot en met april. Mogelijk loopt de campagne nog langer door, afhankelijk van de aanvragen van scholen.