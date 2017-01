Wiet en pizza op groot feest Miley en Liam

MALIBU - Miley Cyrus heeft de verjaardagen van haar verloofde Liam Hemsworth en zusje Noah aangegrepen voor een groots feest met het niet alledaagse thema wiet. In Malibu werd vrijdag werkelijk alles uit de kast getrokken om de feestgangers een mooie avond te bezorgen, inclusief stapels jointjes.

Door ANP - 15-1-2017, 16:48 (Update 15-1-2017, 16:48)

"Er was letterlijk een complete bar met schalen vol joints, chocolade en tasjes met marihuana voor de gasten om mee te nemen", zegt een bron tegen Us Weekly. De goodiebags waren geregeld door Snoop Dogg, die daarvoor hartelijk werd bedankt door Miley op Instagram. Op de bijbehorende foto is de zangeres uitgedost met talloze gouden kettingen en een slinger met tientallen biljetten van honderd dollar.

Behalve wiet en de nodige alcoholische versnaperingen was er ook aan de lege maag gedacht. Schoonzus Elsa Pataky, de vrouw van Liams broer Chris, deelde een foto waarop een enorme pizza van dik 1 bij 1 meter staat afgebeeld. "We zullen niet verhongeren", schreef ze er bij. Bij een tweede partypic berichtte ze: "beste feest ooit!"

Liam vierde vrijdag zijn 27e verjaardag, Noah Cyrus werd op 8 januari 17 jaar.