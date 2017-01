Bowie en Cohen genomineerd voor Brit Awards

LONDON - David Bowie en Leonard Cohen zijn postuum genomineerd voor de Brit Awards, de belangrijkste Britse muziekprijzen. Bowie maakt kans op de award voor beste mannelijke artiest en met Blackstar op de prijs voor beste album. De Canadees Cohen is genomineerd in de categorie beste internationale mannelijke artiest. Dat meldt de BBC.

Door ANP - 14-1-2017, 22:01 (Update 14-1-2017, 22:01)

Naast de in januari 2016 overleden Bowie, zijn alleen niet-blanke muzikanten genomineerd in de categorie beste mannelijke artiest. Dit in tegenstelling tot vorig jaar, toen een nagenoeg volledig blanke shortlist leidde tot protesten, waaronder een oproep tot een boycot.

Leonard Cohen die, evenals David Bowie met Blackstar, met zijn laatste album You Want It Darker zich op leek te maken voor zijn laatste levensfase, overleed op 11 november 2016 op 82-jarige leeftijd.

De Brit Awards worden uitgereikt op 22 februari in de O2 Arena in Londen. De Canadese zanger Michael Buble presenteert de show.