Voorwaardelijke celstraf acteur uit The Omen

WESTERHAM - Harvey Spencer Stephens, de acteur die Damien speelde in de horrorfilm The Omen, heeft een voorwaardelijke gevangenisstraf gekregen. De 46-jarige Brit kreeg de straf omdat hij vorig jaar twee wielrenners had aangevallen na een verkeersruzie, meldt Sky News.

Een paar maanden geleden ontstond er ruzie toen de twee fietsers voor Stephens uitreden. Die raakte geïrriteerd omdat hij ze niet kon passeren. Toen hij veelvuldig zijn claxon gebruikte, stak een van de wielrenners zijn middelvinger naar hem op. De gewezen acteur werd toen boos en reed de mannen van de weg. Daarna ontstond een vechtpartij waarbij hij een van de fietsers knock-out sloeg en de andere verwondde.

De rechter veroordeelde Stephens, die verder nooit in aanraking was geweest met justitie, tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van veertien maanden met een proeftijd van twee jaar. Verder kreeg hij een taakstraf en moet hij beide mannen duizend pond schadevergoeding betalen.

Harvey Spencer Stephens werd wereldberoemd door zijn rol van het jongetje Damien Thorn in de film The Omen uit 1976. Het bleek zijn grootste rol als acteur. Volgens Sky is hij nu werkzaam in de financiële sector.