ANP Kate Mara en Jamie Bell zijn verloofd

NEW YORK - Kate Mara, ook wel bekend als Sue Storm in de sciencefictionfilm The Fantastic Four, gaat trouwen. Dat bevestigde een woordvoerder van de actrice vrijdag aan E! News. Haar verloofde Jamie Bell had niet bezuinigd op de ring. Mara was een aantal dagen geleden al in New York gespot, om haar ringvinger zat een ring met een diamanten steen.

Door ANP - 13-1-2017, 21:38 (Update 13-1-2017, 21:38)

Ze stak het nieuws niet onder stoelen of banken, want ze droeg dezelfde ring op een foto die ze vorig weekeind op Twitter plaatste.

De 33-jarige actrice en de 30-jarige Bell ontmoetten elkaar op de set tijdens opnames van de Fantastic Four in 2014. Ze zorgden voor het eerst voor geruchten dat ze daten toen ze elkaars hand vasthielden op het Met Gala in 2015. Een paar maanden later werd het stel zoenend in New York gezien.

Sinds die tijd ging het stel samen naar veel feestjes en bijeenkomsten met celebrity's. Waaronder de H&M Womenswear 2016/2017-show tijdens de Fashion Week in Parijs, het Met Gala in 2016 en het meest recent: de Hollywood première van de thriller Man Down in november, waarin Mara de vriendin speelt van een militair die thuiskomt na een traumatische oorlogsmissie.