Ed Sheeran scoort hit met Shape of You

AMSTELVEEN - Ed Sheeran is terug in de Nederlandse hitlijsten. De Engelse singer-songwriter bezet de eerste plaats in de Singles Top 100 met zijn nieuwe single Shape Of You. Hij bracht het nummer vorige week uit, gelijktijdig met Castle On The Hill en dat liefdesliedje komt binnen op de vierde plek in de ranglijst.

Door ANP - 13-1-2017, 15:39 (Update 13-1-2017, 15:39)

Castle On The Hill en Shape Of You staan op het derde studioalbum van Ed Sheeran, dat later dit jaar verschijnt. De plaat heet ÷ (divide) en is de opvolger van + uit 2011 en x uit 2014.

“Castle On The Hill is een liefdesliedje voor Suffolk”, zei Ed Sheeran eerder. “Ik geloof niet dat iemand dat eerder heeft gedaan.” Hij groeide op in het Engelse graafschap. Shape Of You, over een ontluikende romance, schreef Ed met Rihanna in zijn achterhoofd. “Maar toen ik het zong kon ik me niet voorstellen dat Rihanna het ooit zou zingen, dus heb ik het nummer zelf gehouden.”

Singles Top 10 week 2

(notering, tussen haakjes notering vorige week, artiest, single o.b.v. Single Top 100 samengesteld door GfK Dutch Charts)

1. (-) Ed Sheeran - Shape of You

2. (3) Ronnie Flex feat. Frenna - Energie

3. (2) Clean Bandit feat. Sean Paul & Anne-Marie - Rockabye

4. (-) Ed Sheeran - Castle of the Hill

5. (4) James Arthur - Say You Won’t Let Go

6. (3) Broederliefde/Emms - Het is een feit

7. (12) Starley - Call On Me

8. (8) The Weeknd feat. Daft Punk - I Feel It Coming

9. (5) The Weeknd feat. Daft Punk - Starboy

10. (9) F1rstman feat. DJ Youss & Boef - Overal