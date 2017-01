Drake verplaatst concerten Ziggo Dome

ANP Drake verplaatst concerten Ziggo Dome

AMSTERDAM - De Canadese rapper Drake heeft de eerste concerten van The Boy Meets World Tour in de Ziggo Dome verplaatst. Dit maakte concertorganisator Mojo vrijdag bekend.

Door ANP - 13-1-2017, 11:33 (Update 13-1-2017, 11:33)

Het concert van woensdag 18 januari wordt uitgesteld naar zondag 26 februari. Het concert van vrijdag 20 januari wordt verplaatst naar donderdag 26 januari. Het derde concert dat Drake voor zaterdag 21 januari had gepland, haalt hij in op vrijdag 27 januari. De vierde show van zondag 22 januari staat nu gepland op zaterdag 28 januari.

Daarnaast worden er twee concerten in Glasgow en één concert in Londen verplaatst. In de officiële verklaring wordt uitgelegd dat Drake zijn fans een unieke beleving wil geven. "Drake heeft spectaculaire nieuwe elementen aan zijn al buitengewone productie toegevoegd. Helaas is er vanwege onvoorziene productionele tegenslagen iets meer tijd nodig om dit voor elkaar te krijgen."