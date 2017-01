Fajah Lourens neemt tijd voor zichzelf

AMSTERDAM - Nu haar tweede Killerbody-boek er is, is de kans groot dat Fajah Lourens zich even terugtrekt. De dj, actrice en schrijfster merkt dat ze even tijd voor zichzelf moet nemen.

Door ANP - 12-1-2017, 23:58 (Update 12-1-2017, 23:58)

“Het is een heftig jaar geweest”, zei Fajah, die in juli haar elf maanden oude neefje verloor bij een familiedrama, tegen Shownieuws. “Maar je moet door. Schouders eronder en door, ik heb ook een gezin. Maar dan komt er wel een moment dat je breekt en dat het gewoon genoeg is. Ik denk nu wel dat dat moment er is.”

Fajah en haar negenjarige zoon Shai, die getuige was van het familiedrama, moeten het drama nog verwerken. “Dat doe je niet zo een, twee, drie. Shai en ik hebben het allebei nodig om met iemand te praten.”

Desondanks houden Fajah, dochter Irem en Shai zich overeind. “Het is gewoon een heftig jaar geweest. Maar we doen het allemaal goed en we houden ons wel staande.”