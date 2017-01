Rafael en Estavana krijgen een dochter

HERNING - Estavana Polman is in verwachting van een meisje. Dat maakte de handbalster en vriendin van Rafael van der Vaart donderdagavond bekend op Instagram.

12-1-2017

Estavana plaatste een video waarin te zien is dat ze haar familie middels een taart liet weten een dochter te krijgen. Oma mocht de taart doormidden snijden. Na enige onduidelijkheid was voor iedereen duidelijk dat de vulling roze was.

De handbalster maakte eind december bekend in verwachting te zijn. Voor Estavana is het haar eerste kind, Rafael heeft een zoon met zijn ex Sylvie Meis. Damián is tien jaar oud.