Dochter helpt Amy Adams met onthullen ster

ANP Dochter helpt Amy Adams met onthullen ster

LOS ANGELES - Amy Adams maakte een familie-uitje van de onthulling van haar ster op de Hollywood Walk of Fame. Dochter Aviana, manlief Darren en haar moeder Kathryn hielpen de 42-jarige actrice.

Door ANP - 12-1-2017, 21:04 (Update 12-1-2017, 21:04)

Ook acteur en goede vriend Jeremy Renner was bij de feestelijke onthulling. Hij bracht Amy in verlegenheid door in zijn speech aan te stippen dat de actrice niet alleen tientallen prijzen heeft gewonnen, maar ook bij Hooters werkte. Hij haalde herinneringen op aan zijn vriendschap met Amy, die in 1999 ontstond.

Amy zelf vertelde dat ze nooit had durven dromen dat ze haar eigen tegel op de Walk of Fame zou krijgen, de 2598e ster. “Ik had niet verwacht te moeten huilen”, zei Amy met tranen in haar ogen. Na de onthulling drukten Amy en Aviana een kus op de tegel.