ANP Hanna Bervoets opnieuw in de prijzen

AMSTERDAM - Schrijfster Hanna Bervoets (1984) is winnaar van de BNG Literatuurprijs 2016, meldt haar uitgever donderdag. Het is de tweede prijs die Bervoets deze week ten deel valt. Woensdag werd bekend dat zij de Kellendonkprijs is toegekend.

Door ANP - 12-1-2017, 18:40 (Update 12-1-2017, 18:40)

De BNG Bank Literatuurprijs is bestemd voor jonge Nederlandstalige schrijvers met een jong oeuvre. Het prijzengeld bestaat uit 15.000 euro en een sculptuur van Theo van Eldik. Bervoets ontving de prijs donderdagmiddag in de Amstelkerk in Amsterdam.

In 2014 kreeg Bervoets de Opzij Literatuurprijs met Lieve Céline. Haar meest recente boek is Ivanov. NRC Handelsblad riep het uit tot een van de beste romans van 2016. In april verschijnt haar nieuwe roman Fuzzie.