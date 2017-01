Organisatie dierenrecht beschuldigt Hollywood

AMSTERDAM - De dierenrechtenorganisatie PETA beschuldigt producenten van films en tv-series in de Verenigde Staten ervan dieren te gebruiken die sterk worden verwaarloosd. De beschuldigende vinger wijst naar Gary Gero's Birds & Animals Unlimited (BAU), een bedrijf dat de dieren leverde voor honderden producties.

Door ANP - 12-1-2017, 17:47 (Update 12-1-2017, 17:47)

BAU werkte als dierenleverancier mee aan films en series als Harry Potter, Marley & Me, Pirates of the Caribbean, Game of Thrones en Zoo. PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) wist een medewerker bij BAU in Hollywood onder te brengen die getuige was van de misstanden daar en het nodige op film wist vast te leggen.

Er was onder meer sprake van dieren die in door uitwerpselen sterk vervuilde hokken werden gehouden, veel te weinig voedsel kregen omdat ze moesten afvallen en die veterinaire zorg werd ontzegd. BAU had op een gegeven moment zelfs een maand lang geen dierenarts in dienst.

Film- en tv-producers hebben volgens PETA geen idee van de misstanden buiten de set. De organisatie pleit voor één ding: houd een productie diervrij. PETA werkt op meerdere plaatsen in de wereld en heeft haar hoofdkwartier in de VS. Ze claimt de grootste dierenrechtenorganisatie ter wereld te zijn.