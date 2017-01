'Kim Kardashian hoeft niet naar rechtszaak'

LOS ANGELES - Kim Kardashian hoeft waarschijnlijk niet naar Frankrijk om te getuigen tegen de overvallers die haar begin oktober beroofden in Parijs. De rechter komt in plaats daarvan naar haar toe, meldt TMZ.

Door ANP - 12-1-2017, 13:52 (Update 12-1-2017, 13:52)

De Franse wetgeving geeft slachtoffers van misdrijven in bepaalde gevallen de mogelijkheid om niet fysiek aanwezig te zijn bij de rechtszaak. De slachtoffers kunnen op die manier niet onderbroken worden tijdens hun verhaal. Advocaten zeggen tegen de entertainmentsite dat de zaak van Kim in het plaatje past en dat het waarschijnlijk is dat Kim haar getuigenis thuis zal doen.

Kim werd in haar appartement in Parijs door vijf gewapende mannen vastgebonden en er werd voor miljoenen dollars aan sieraden buitgemaakt, waaronder haar diamanten trouwring die ze van Kanye West kreeg. De ring alleen al is zo'n 4 miljoen dollar waard. Maandag werden na maandenlang onderzoek zeventien verdachten gearresteerd.