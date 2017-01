Trijntje en Jim bij George Michael tribute

ANP Trijntje en Jim bij George Michael tribute

AMSTERDAM - Trijntje Oosterhuis, Berget Lewis en Do zijn enkele van de namen die maandag optreden tijdens het muzikale eerbetoon aan George Michael in Paradiso. Ook Shirma Rouse, Jim Bakkum, Rob de Nijs en Jett Rebel treden op samen met het New Amsterdam Orchestra, zo maakt het orkest bekend.

Door ANP - 12-1-2017, 11:47 (Update 12-1-2017, 11:47)

De artiesten doen allemaal belangeloos mee. Voor het concert waren gratis kaarten te reserveren. Die waren binnen no-time weg. Fans die misgrepen kunnen er toch een beetje bij zijn. Het concert is te volgen via een livestream op de site van Paradiso.

George Michael werd op Eerste Kerstdag op 53-jarige leeftijd levenloos aangetroffen in zijn woning. Hartproblemen zouden hem fataal zijn geworden. De precieze doodsoorzaak is nog onbekend.