ANP Snoop pakt artiesten bij inauguratie aan

LOS ANGELES - Snoop Dogg heeft iedereen die bij de inauguratie van Donald Trump op het podium klimt gewaarschuwd. De rapper plaatste op Instagram een video waarin hij zegt alle artiesten die optreden voor de nieuwe Amerikaanse president onder handen te nemen.

Door ANP - 11-1-2017, 19:21 (Update 11-1-2017, 19:21)

“Dus niemand wil optreden voor Donald Trump? Welke van jullie ‘jigaboo ass niggas’ is de eerste? Ik sta te wachten om jullie te roasten”, waarschuwde Snoop.

Snoop heeft ervaring met ‘roasten’, hij schoof meermaals aan in het bekende programma van Comedy Central. Daarvoor nam hij in 2011 Donald Trump onder handen. “Donald zegt dat hij president wil worden en in het Witte Huis wil gaan wonen”, grapte Snoop destijds. “Waarom niet? Het zou niet de eerste keer zijn dat hij een afro-Amerikaans gezin uit huis zet.”