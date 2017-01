Victoria Beckham heeft spijt van boobjob

ANP Victoria Beckham heeft spijt van boobjob

LONDEN - Victoria Beckham doet een boekje open over waar ze allemaal spijt van heeft. Ze schrijft een brief aan haar achttienjarige zelf in de Britse Vogue, waarin ze onder meer tegen zichzelf zegt dat ze beter geen borstvergroting had kunnen nemen. In de brief schrijft ze verder over haar huwelijk, mode-blunders en het gebruik van make-up en haarspray.

Door ANP - 11-1-2017, 15:21 (Update 11-1-2017, 15:21)

De ex-Spice Girl zegt echt spijt te hebben van het veranderen van haar cupmaat. ''Laat je borsten niet veranderen'', schrijft ze. ''Al die jaren heb ik het ontkend - stom. Een teken van onzekerheid. Vier gewoon wat je hebt.''

Victoria is zeventien jaar met voormalig voetballer David Beckham getrouwd. Volgens de beroemdheid komt de lengte van hun relatie deels voort uit het feit dat ze nog steeds moeite voor haar man doet. ''Heb geduld in het huwelijk. Bijt op je tong. Steun elkaar. En zorg dat een beetje mystiek behouden blijft. Laat jezelf nooit helemaal gaan. Kam in ieder geval je haar, poets je tanden en hou je wenkbrauwen bij, want je wilt dat hij zich altijd aangetrokken voelt als hij naar je kijkt.''

Dates

Ook zou ze haar tiener-zelf het advies geven niet te veel make-up te dragen. ''Je zult altijd verslaafd blijven aan haarspray, maar je zult het gebruik ervan een beetje moeten beperken. Minder: Hallo! Ik kom net uit een windtunnel.''

Haar laatste advies aan zichzelf: ''Ik ben bang dat het grootste deel van je eerste dates in parkeergarages plaatsvindt, dat is niet zo sjofel als het klinkt. Je manager Simon Fuller, zal je waarschuwen. Op dat moment heb je geen idee waarom, maar laat niemand zien dat je date, anders wordt je opgejaagd.''