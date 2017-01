Ridder van Kooten krijgt rol in Disney-serie

ANP Ridder van Kooten krijgt rol in Disney-serie

AMSTERDAM - Acteur en zanger Ridder van Kooten gaat een van de hoofdrollen spelen in het nieuwe seizoen van de tv-serie Just like me! Van Kooten speelt de rol van vlogger Finn. Finn is een creatieve geest die zichzelf met al zijn ideeën regelmatig in de problemen brengt, zo maakte Disney woensdag bekend.

Door ANP - 11-1-2017, 11:45 (Update 11-1-2017, 11:45)

Just like me! is een populaire serie die op de Disney Channel wordt uitgezonden. De cast bestaat grotendeels uit Nederlandse en Vlaamse acteurs. De 19-jarige Van Kooten vertolkt verder een rol in de serie Jonge Garde van Disney Channel, en was te zien in de internationale Disney-film Tini: het nieuwe leven van Violetta.

Daarnaast is Ridder actief als musicalacteur. Hij speelde in de Nederlandse versies van The Sound of Music en Dr Dolittle en binnenkort is hij te zien in Tina: De Musical.