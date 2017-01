Gwen Stefani verkoopt landgoed Beverly Hills

ANP Gwen Stefani verkoopt landgoed Beverly Hills

BEVERLY HILLS - Zangeres Gwen Stefani heeft haar luxe villa in Beverly Hills te koop gezet. De zangeres vraagt 35 miljoen dollar (33 miljoen euro) voor het optrekje dat ze in 2006 kocht met haar toenmalige echtgenoot Gavin Rossdale.

Door ANP - 11-1-2017, 6:06 (Update 11-1-2017, 6:06)

Volgens People wil Stefani (47) een nieuwe start maken sinds ze in augustus 2015 scheidde van Rossdale. Sinds november 2015 heeft de Used To Love You-zangeres een relatie heeft met countryzanger Blake Shelton (40).

De villa inclusief het omliggende landgoed telt 1100 vierkante meter en beschikt naast de zeven slaapkamers en elf badkamers ook over een zwembad en een tennisbaan. Het strakke zwart-wit interieur wordt afgewisseld met een knalroze bankstel in de woonkamer en dat is volgens People zonder twijfel de invloed van Stefani.

Volgens de website Trulia, waar de villa onder andere op te koop staat, was Stefani niet de eerste beroemdheid die in het optrekje woonde. Van 2000 tot 2004 zou Jennifer Lopez de eigenaar zijn geweest van de villa.