Ray J dreigt Britse Big Brother aan te klagen

LONDEN - Ray J heeft gedreigd de Britse show Celebrity Big Brother aan te klagen als ze hem niet terug laten keren in het huis. Dat zegt de Amerikaanse zanger tegen TMZ.

Door ANP - 11-1-2017, 3:25 (Update 11-1-2017, 3:25)

De producenten van de show reageren door te zeggen dat de spelregels duidelijk zijn en dat wanneer een deelnemer het huis verlaat er geen weg terug is. Over een mogelijke aanklacht tegen de zender zei de zanger: "Ik doe dat liever niet want ik ben zelf ook een producent en ga graag op een goede manier met iedereen om. Maar dit is gewoon oneerlijk en als ik deze voorzoorgsmaatregelen moet nemen, dan doe ik dat".

De 35-jarige Ray J werd dinsdag met spoed naar het ziekenhuis overgebracht nadat hij al drie dagen ernstige kiespijn had. Hij smeekte het huis te mogen verlaten en is boos op de productie dat ze hem lieten lijden. Hij kreeg slechts pijnstillers, maar toen de pijn aanhield kreeg hij toestemming om naar het ziekenhuis te gaan. "Er kwam een moment dat sommige huisgenoten vonden dat ik werd genegeerd. We zeiden dat we geen taken meer zouden uitvoeren tot het probleem met mijn kies werd verholpen", aldus Ray J.

Na een korte behandeling in het ziekenhuis en een maaltijd van McDonalds voelt Ray J zich weer prima en eist terug te mogen keren in Big Brother. "Ik ben klaar om terug te keren naar het huis maar ze laten me niet meer binnen en dat kwetst me want ik had het idee dat het goed ging en ik een band opbouwde met de Britse kijkers en ik baal ervan want ik had het naar mijn zin", aldus de zanger.