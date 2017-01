'Kirsten Dunst verloofd met Jesse Plemons'

ANP 'Kirsten Dunst verloofd met Jesse Plemons'

NEW YORK - Actrice Kirsten Dunst (34) en acteur Jesse Plemons (28) zijn verloofd. Dat meldt een ingewijde aan Page Six.

Door ANP - 11-1-2017, 2:58 (Update 11-1-2017, 2:58)

Afgelopen weekend zou het stel elkaar het jawoord hebben gegeven. De twee spelen een getrouwd stel in de serie Fargo en werden vanaf mei 2016 regelmatig met elkaar gezien. Dunst had tot april 2016 een relatie met acteur Garrett Hedlund.

De geruchten over een relatie tussen Dunst en Plemons namen toe nadat de twee na de Emmy Awards in september 2016 samen zoenend waren gezien op een afterparty.

Kirsten Dunst en Jesse Plemons ontvingen veel lof voor hun acteerwerk in Fargo. Plemons speelde ook in de hitserie Breaking Bad. Wanneer de twee precies gaan trouwen is niet bekend.