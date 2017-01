Disney komt met singalong-versie van Vaiana

HOLLYWOOD - Disney-fans kunnen binnenkort samen zingen in de bioscoop. Filmproducent Disney brengt een speciale singalong-versie uit van de succesvolle animatiefilm Vaiana. Dat meldt Hollywood Reporter.

Door ANP - 10-1-2017, 23:00 (Update 10-1-2017, 23:00)

Vanaf 27 januari draait de meezing-versie in de Amerikaanse bioscopen, waarbij de teksten van de liedjes groot op het scherm worden vertoond. De muziek is gecomponeerd door Lin-Manuel Miranda, de man achter hitmusical Hamilton.

Vaiana - in Amerika te zien onder de titel Moana - vertelt over een Polynesische heldin die een gevaarlijke zeereis onderneemt om haar eiland te redden. De hoofdrollen in de Engelstalige versie zijn ingesproken door Dwayne ‘The Rock’ Johnson, Auli’i Cravalho, Temuera Morrison, Nicole Scherzinger en Jemaine Clement. In Nederland worden de belangrijkste stemmen verzorgd door Vajèn van den Bosch, René van Kooten en Marjolijn Touw.

Het is niet bekend of er binnenkort ook in de Nederlandse bioscopen meegezongen kan worden met de liedjes uit de film.