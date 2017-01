Hollywoodster van Mariah Carey beklad

LOS ANGELES - De ster van Mariah Carey op de Hollywood Walk of Fame is beklad. De politie van Los Angeles heeft zondag de aangifte opgenomen en is een onderzoek begonnen, meldt TMZ.

Door ANP - 10-1-2017, 20:36 (Update 10-1-2017, 20:36)

Achter de naam van de zangeres was een vraagteken geplaatst. De Hollywood Historic Trust is meteen in actie gekomen om het vraagteken te verwijderen. Het schoonmaken van de tegel zou 1500 dollar hebben gekost. De politie beschouwt het als vandalisme en vraagt beveiligingsbeelden op in de omgeving.

Mogelijk is het vraagteken een verwijzing naar Mariah's mislukte nieuwjaarsoptreden op Times Square in New York. Ze kreeg de ster op de Hollywood Walk of Fame in 2015.