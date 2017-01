Kelly Weekers onverwachts thuis bevallen

ANP Kelly Weekers onverwachts thuis bevallen

AMSTERDAM - Anders dan oorspronkelijk gepland, is Kelly Weekers (27) thuis bevallen. De vriendin van John Ewbank (48) zou haar eerste kind eigenlijk in het ziekenhuis baren, maar John vertelde dinsdagavond in RTL Boulevard dat de bevalling zo snel ging, dat ze thuis is gebleven: ''Ik stond perplex''.

Door ANP - 10-1-2017, 19:31 (Update 10-1-2017, 19:31)

John vertelde dat hun dochter Scottie drie uur na de eerste weeën op de wereld kwam. ''Ik ben zo trots op Kelly, ze ging er als een krijger voor'', vertelt de vader. ''We vonden het fantastisch om dit thuis mee te maken."

Scottie kwam maandag ter wereld. "Ze is helemaal gezond", zei John, die dinsdagmiddag de eerste foto van de baby deelde op Instagram.