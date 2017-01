Haagse rappers SFB blijven vastzitten

PARAMARIBO - De rappers van de Haagse rapgroep Strictly Family Business (SFB) blijven voorlopig in Suriname in hechtenis. De rechter-commissaris in Paramaribo heeft een verzoek om vrijlating van twee van hen afgewezen, meldt de NOS.

Door ANP - 10-1-2017, 19:15 (Update 10-1-2017, 19:15)

Drie van de vier leden van de rapgroep werden vorige week woensdag aangehouden in hun hotel in Suriname. De drie zijn te zien in een filmpje waarin ze seks hebben met een 15-jarig meisje. De moeder van het meisje deed aangifte, maar heeft die inmiddels ingetrokken.

De rappers werden eind vorige maand gearresteerd toen ze in Paramaribo waren. Ze worden verdacht van seks met een minderjarig meisje en van het maken en verspreiden van kinderporno. Afgelopen vrijdag had hun advocaat gevraagd om vrijlating van twee rappers, wegens gebrek aan bewijs. Dat verzoek is dus afgewezen.