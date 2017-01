Dochter voor John Ewbank en Kelly Weekers

AMSTERDAM - Kelly Weekers (27), de vriendin van John Ewbank (48), is maandag bevallen van een dochtertje. Het meisje heet Scottie Anne Marie Ewbank, laten vader en moeder weten op Instagram.

Door ANP - 10-1-2017, 17:39 (Update 10-1-2017, 17:39)

"Dolgelukkig zijn we met de komst van onze lieve dochter en kleine zusje!", schrijven Kelly en John bij een foto van het pasgeboren meisje.

In juni werd bekend dat de voormalig Miss Nederland zwanger was. In juli onthulden John en Kelly dat het een meisje zou worden. Voor John Ewbank is Scottie Anne Marie zijn tweede kind. De schrijver van vele Borsato-hits heeft al een dochter uit zijn huwelijk met presentatrice Vivian Reijs.