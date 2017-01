Nederlanders maken film over pijplijn Dakota

ANP Nederlanders maken film over pijplijn Dakota

AMSTERDAM - Twee Nederlandse documentairemakers werken aan een film over de omstreden oliepijplijn in North Dakota. Robert Bridgeman en Lex Olthof reisden in december naar het gebied waar indianen en natuurbeschermers al maandenlang protesteren tegen de aanleg van de leiding door een gebied dat voor de indianen heilig is.

Door ANP - 10-1-2017, 14:56 (Update 10-1-2017, 14:59)

De Sioux-indianen in North Dakota zijn bang dat de leiding gaat lekken en zo het milieu en het drinkwater in hun woongebied vervuilt. Het tweetal filmde in de kampen waar tweeduizend mensen van 500 Amerikaanse stammen bivakkeren tijdens de protesten.

Een overheidssorganisatie gaf onlangs een negatief advies over de aanleg door het Sioux-gebied. De bedrijven die de lijn willen aanleggen, moeten een andere route vinden. Maar de tegenstanders van de pijlijn zijn heel bang dat het project onder het presidentschap van Donald Trump alsnog doorgaat. Trump heeft nauwe banden met Energy Transfer Partners, een van de grote betrokken partijen.

Vleesconsumptie

De realisatie van de pijplijn wordt mogelijk gemaakt door de Amerikaanse overheid en de investeerders van het project, waaronder banken. Ook Nederlandse banken als de ING en ABN AMRO verstrekten een lening voor de pijplijn. De makers dringen er bij de Nederlandse banken op aan hun verantwoordelijkheid te nemen en publiekelijk afstand te doen van het omstreden project. Dit mogen de banken doen omdat ETP er niet in is geslaagd het project voor 1 januari 2017 af te ronden, zoals wel was toegezegd.

De documentaire, die als titel More than a pipeline heeft gekregen, wordt later dit jaar uitgebracht. Ook werken de regisseurs aan een film over de geïndustrialiseerde veeteelt en de mogelijke alternatieven.