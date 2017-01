Acteur Catweazle (93) neemt Twitter-account

LONDEN - Geoffrey Bayldon, de Britse acteur die vooral bekend werd door zijn rol als middeleeuwse tovenaar Catweazle, lijkt een Twitter-account te hebben genomen. De 93-jarige ster introduceerde zich dinsdagochtend op het sociale medium met de tekst ‘Misschien dat het toch maar eens tijd wordt dat ik ga uitzoeken waar iedereen zich zo druk over maakt op Twitter’.

Door ANP - 10-1-2017, 12:09 (Update 10-1-2017, 12:28)

Bayldon stuurde in twee uur tijd al vijf berichten uit. ‘Het leven begint op 90, dus eigenlijk ben ik nog een peuter’, liet hij weten. Ook deelde de acteur wat hij als ontbijt gegeten had. ‘Ik heb pap gegeten. Er is mij verteld dat mensen het leuk vinden om dat te weten? Nou alsjeblieft, pap dus.’

Het is nog niet bevestigd dat Bayldon inderdaad de man achter de account is. De 93-jarige acteur maakte tussen 1952 en 2010 bijna 150 films. Ook speelde hij legendarische rollen op West End, in Frankrijk en in de VS. De laatste tien jaar was Bayldon nog te zien in bijrollen in series als Casualty, Heartbeat en Waking the Dead.

Iconische serie

Zijn grootste faam kreeg Bayldon echter met de kinderserie Catweazle, over een excentrieke, maar aandoenlijke magiër Catweazle. Door een mislukte toverspreuk belandde de middeleeuwse tovenaar in het Engeland van de jaren zestig. De serie was slechts twee seizoenen te zien maar behoort tot de meest iconische series uit die periode.

In Nederland werd Catweazle uitgezonden door de NOS.