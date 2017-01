Twitter wild enthousiast over film Brimstone

AMSTERDAM - Het publiek van de première van Brimstone is zeer enthousiast over de nieuwe film van regisseur Martin Koolhoven. Na de vertoning in bioscoop Tuschinski in Amsterdam verschenen er maandagavond en dinsdagochtend opvallend veel lyrische commentaren op Twitter.

Door ANP - 10-1-2017, 9:02 (Update 10-1-2017, 9:02)

Brimstone is een westernthriller over een demonische priester (Guy Pearce) die het op een onschuldig meisje gemunt heeft, “Wow, wat een waanzinnige film, respect voor je vakmanschap”, laat MAX-presentator Henkjan Smits weten. “Wow, wat een heftige film”, aldus radiomaker Erik de Zwart. “Wanneer gaat ie in Staphorst in première?”

Ook collega’s zijn onder de indruk. “Een meesterwerk, niets minder”, stelt scenarist Willem Bosch (Penoza). “Wat een waanzinnig indrukwekkende film”, aldus schrijver Simon de Waal. “Brimstone holt moeiteloos de top van beste Nederlandse films aller tijden in.”

Holy guacamole

Regisseur Will Koopman, die met de Gooische Vrouwen-films twee van de grootste Nederlandse bioscoophits aller tijden maakte, noemt de western “geweldig”. Producent Dave Schram (Spijt, Sonny Boy) is enorm onder de indruk na het zien van Brimstone. “Wat een film, ik heb nog nooit iemand zo gehaat”, stelt hij. “Mijn moeder leerde mij dat de buitenwereld onschuldig is. Dat is na vanavond niet meer zo.”

Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) heeft minder woorden nodig om zijn emoties onder woorden te brengen. “Holy guacamole”, laat de bewindsman weten na het zien van de film. De western, die vanaf donderdag in de bioscopen draait, beleefde in het najaar de wereldpremière op het festival van Venetië. Nederland is het eerste land ter wereld waar het gewone publiek de film kan zien.