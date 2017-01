HIMYM-acteur gaat in musical Hamilton spelen

LOS ANGELES - Acteur Wayne Brady, vooral bekend als de broer van Barney Stinson in hitserie How I Met Your Mother, gaat een hoofdrol spelen in de hitmusical Hamilton. Hij zal in de versie die in Chicago gaat spelen de rol vertolken van Aaron Burr, de grote opponent van politicus Alexander Hamilton, zo meldt Entertainment Weekly.

Door ANP - 10-1-2017, 8:32 (Update 10-1-2017, 8:32)

Hamilton is al twee jaar een van de grootste hits op Broadway. Het stuk, dat vooral bestaat uit rapmuziek, vertelt over de Amerikaanse founding fathers en hun strijd om de staten te verenigen achter de grondwet, gezien door de ogen van de minst bekende van deze groep. De Caribische immigrant Alexander Hamilton was de belangrijkste vormgever en bepleiter van de Amerikaanse grondwet, gaf de economische structuur en politiek van de VS vorm en maakte zich hard voor de afschaffing van de slavernij. De (blanke) personages worden gespeeld door gekleurde acteurs.

Een van de grootste fans van de voorstelling is president Barack Obama. Hij en zijn gezin hebben het stuk al meerdere malen gezien en de acteurs gaven vorige jaar ook een optreden in het Witte Huis. Toekomstig president Donald Trump is geen fan. Hij noemde de cast “overrated” nadat de acteurs toekomstig vice-president Mike Pence na een voorstelling hadden gevraagd of hij als hij aan de macht komt ook wil opkomen voor minderheden.

Joop van den Ende liet eerder weten te werken aan een Nederlandse versie van Hamilton.