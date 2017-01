Trump vond Streep eerder 'geweldige actrice'

LOS ANGELES - Toekomstig president Donald Trump lijkt zijn mening over actrice Meryl Streep radicaal te hebben aangepast na haar venijnige toespraak tijdens de Golden Globes. Streep sprak Trump in de ontvangstspeech van een grote oeuvreprijs aan op zijn hatelijke gedrag en het belachelijk maken van een gehandicapte journalist. Trump reageerde op Twitter door drievoudig Oscarwinnares Streep “een van de meest overgewaardeerde actrices van Hollywood” te noemen.

Door ANP - 10-1-2017, 7:51 (Update 10-1-2017, 7:58)

Het blad Vanity Fair heeft echter een interview teruggevonden uit 2015 waarin de omstreden miljardair Streep juist ''een fantastische actrice'' noemde. In een gesprek met The Hollywood Reporter in augustus van dat jaar prees Trump zowel Streep als Julia Roberts als zijn favoriete actrices. ''En ze is ook een heel aardig mens'', voegde de Republikein er ook nog aan toe.

De toespraak van Streep tijdens de uitreiking van de Golden Globes doet veel stof opwaaien. Zij kreeg veel steun voor het feit dat zij haar angst uitsprak over Trump en journalisten opriep de waarheid hoog in het vaandel te blijven houden. Ook bekritiseerde zij de miljardair vanwege zijn hatelijke opmerkingen tegen mensen die andere ideeën dan hij hebben.

Overgewaardeerd

Na de toespraak van Streep hebben organisaties die strijden voor persvrijheid een opvallend aantal donaties ontvangen. Entertainment Weekly heeft ondertussen een lijst samengesteld van alle mensen die Trump de afgelopen jaren ''overgewaardeerd'' heeft genoemd.

Op de lange lijst met namen staan onder meer president Barack Obama, Jerry Seinfeld, Jon Stewart en de voltallige cast van de hitmusical Hamilton. De cast vroeg toekomstig vicepresident Mike Pence na een bezoek aan de voorstelling of hij in het Witte Huis ook de rechten van minderheden wil verdedigen.