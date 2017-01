Fruitschaal David Bowie in Groninger Museum

ANP Fruitschaal David Bowie in Groninger Museum

GRONINGEN - Vanaf dinsdag, de dag dat het een jaar geleden is dat David Bowie overleed, is een fruitschaal uit zijn privécollectie te zien in het Groninger Museum. Het werk, Courtoise Manière, is gemaakt door kunstenaar Nathalie du Pasquier.

Door ANP - 10-1-2017, 6:16 (Update 10-1-2017, 6:16)

Het museum kocht het stuk in november aan tijdens een veiling van kunstwerken uit Bowies eigen verzameling. De zanger was een groot liefhebber en verzamelaar van Memphis-design.

De schaal is onderdeel van de reeks Objects for the electronic age, die Du Pasquier samen met haar echtgenoot George James Sowden bedacht in 1983. Bij de voorwerpen is decoratie belangrijker dan techniek, materialen worden in ongebruikelijke kleuren en combinaties gebruikt en de boodschap gaat over associaties, niet over functioneel gebruik.

Het Groninger Museum trok vorig jaar een recordaantal bezoekers met een tentoonstelling over Bowie. De expositie draaide al voordat de zanger stierf, maar werd na zijn overlijden met een maand verlengd. Wegens de enorme belangstelling werden ook de openingstijden verruimd.