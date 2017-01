Sterren steunen Meryl Streep tegen Trump

LOS ANGELES - Een aantal sterren hebben laten weten pal achter Meryl Streep te staan en haar kritiek op de aankomende Amerikaanse president Donald Trump. George Clooney, Barbra Streisand en de Britse schrijfster J.K. Rowling lieten weten dat Streep wat hen betreft groot gelijk had.

Door ANP - 10-1-2017, 3:00 (Update 10-1-2017, 3:00)

Meryl Streep kreeg zondagavond een oeuvreprijs uitgereikt tijdens de Golden Globes en greep die gelegenheid aan om kritiek te uiten op de aankomende president. Met name zijn imitatie van een gehandicapte journalist vond Streep "een president onwaardig" en noemde ze een "slecht voorbeeld". Trump reageerde, zoals gebruikelijk, via Twitter en noemde Streep "de meest overgewaardeerde actrice ooit".

Maar Meryl Streep kreeg al snel bijval van verschillende beroemdheden. Zo kon de De Hollywood-vedette rekenen op de steun van zangeres Barbra Streisand. "Ik vond dat ze het heel mooi heeft gezegd", zei Streisand tijdens een interview op MSNBC over de kritiek van Streep op Trump. "Ik ben het volledig met Meryl eens", vervolgde Streisand. "Wat voor signaal is dit naar onze kinderen die televisie kijken en dan zien hoe onze toekomstige president zich gedraagt?", vroeg de zangeres zich hardop af.

George Clooney was in een sarcastische bui en zei dat Trump gelijk had over Streep. "Ik heb het altijd al gezegd over Meryl. Ze is misschien wel dé meest overgewaardeerde actrice aller tijden", zei Clooney met een sarcastische glimlach tijdens een receptie van zijn stichting The Clooney Foundation. En Harry Potter-schrijfster J.K. Rowling liet via Twitter weten dat het niet alleen een "plezier maar een plicht is om kritisch te zijn op Donald Trump".