ANP Ryan Marciano krijgt dochtertje

AMSTERDAM - Het tweede kindje van dj Ryan Marciano wordt een dochtertje. Dat onthulde Ryan maandag in de radioshow Bij Igmar op Slam!. Het meisje moet eind maart geboren worden.

Door ANP - 10-1-2017, 0:01 (Update 10-1-2017, 0:01)

“Vanmorgen heb ik nog de echo gezien”, vertelde Ryan, die een dj-duo vormt met Sunnery James. “Ik zag eigenlijk helemaal niks, alleen dat het een meisje is. Het was een beetje: o, ze heeft wel grote lippen.”

Of Ryan bij de bevalling kan zijn, ‘wordt nog spannend’. “Ze is uitgerekend wanneer wij in Miami moeten zijn voor de Winter Music Conference.” Mocht het nodig zijn, gaat Sunnery eind maart alleen naar de Verenigde Staten.

Ryan en zijn vriendin Kim Sanders hebben al een zoon. Zen kwam in september 2015 ter wereld.