ANP ‘Juwelen Kim te koop aangeboden in Antwerpen’

ANTWERPEN - Gestolen juwelen van Kim Kardashian zijn te koop aangeboden in Antwerpen. Het Vlaamse VTM Nieuws zegt dat vernomen te hebben in ‘Franse gerechtelijke kringen’.

Door ANP - 9-1-2017, 22:53 (Update 9-1-2017, 22:53)

Kim werd begin oktober bruut beroofd in Parijs. De realityster, die in de Franse hoofdstad was in verband met Fashion Week, werd bedreigd en opgesloten in de badkamer van haar appartement. De dieven, die zich voordeden als politieagenten, maakten zo’n 9 miljoen euro aan sieraden buit.

Een deel van de juwelen is via handlangers van de daders in Antwerpen beland, meldt VTM Nieuws. Zij zouden de sieraden hebben willen slijten in de Vlaamse stad die bekendstaat om de handel in diamanten.

Maandag werd bekend dat de Franse politie zeker vijftien verdachten heeft aangehouden in verband met de gewelddadige roofoverval. Een van de verdachten zou in de zeventig zijn.